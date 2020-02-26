День сопротивления Крыма российской оккупации сегодня отмечают в Украине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Во время митинга в Крыму 26 февраля 2014, фото: Станислав Юрченко

https://racurs.ua/n134286-den-soprotivleniya-kryma-rossiyskoy-okkupacii-segodnya-otmechaut-v-ukraine-translyaciya.html

Ракурс

В Украине сегодня отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации.

В этот день в 2014 году, когда Россия уже активно осуществляла захват полуострова, в частности, появились так называемые «зеленые человечки» — российские военные без опознавательных знаков, представители Меджлиса провели митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

В акции в тот день приняли участие около 12 тыс. крымских татар.

Тогда также собрались несколько сотен представителей пророссийских сил. Между участниками обеих акций произошли столкновения, два человека погибли, еще несколько сотен были ранены.

Уже на следующий день оккупанты захватили здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма, а парламент полуострова по требованию захватчиков объявил о проведении на полуострове «референдума» о присоединении к России.

Сначала так называемый «референдум» должны были провести 25 мая 2014 года, однако впоследствии его дату перенесли, в результате чего он состоялся уже 16 марта.

Напомним, недавно территорию временно оккупированного Крыма оставил политзаключенный журналист Николай Семена, которого в 2017 году незаконно осудил так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя.