День сопротивления российской оккупации Крыма: Зеленский и Джемилев посетили форум Age of Crimea. Фото: ХОГА

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День сопротивления российской оккупации Крыма отмечают в Киеве проведением форума Age of Crimea. К мероприятию присоединились президент Украины Владимир Зеленский и представители Меджлиса, в частности, нардеп Мустафа Джемилев.

Шесть лет назад, 26 февраля 2014 года, под зданием Верховной Рады Крыма состоялся проукраинский митинг за сохранение территориальной целостности страны. После этого международные организации признали российскую оккупацию Крыма незаконной, а ведущие государства мира ввели экономические санкции против РФ.

Во время своего выступления Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ об установлении официального праздника — Дня сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.