День спротиву російській окупації Криму: Зеленський і Джемілєв завітали на форум Age of Crimea. Фото: ХОДА

https://racurs.ua/ua/n134285-den-sprotyvu-rosiyskiy-okupaciyi-krymu-zelenskyy-i-djemiliev-zavitaly-na-forum-age-of-crimea.html

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День спротиву російській окупації Криму відзначають у Києві проведенням форуму Age of Crimea. До заходу долучилися президента України Володимир Зеленський і представників Меджлісу, зокрема, нардеп Мустафа Джемілєв.

Шість років тому, 26 лютого 2014 року, під будівлею Верховної Ради Криму відбувся проукраїнський мітинг за збереження територіальної цілісності країни. Після цього міжнародні організації визнали російську окупацію Криму незаконною, а провідні держави світу запровадили економічні санкції проти РФ.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що сьогодні підпише указ про встановлення офіційного свята — Дня спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя, що відзначатиметься щорічно 26 лютого.