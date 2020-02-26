Підлітки планували вбити 40 осіб у своїй школі.

https://racurs.ua/ua/n134284-masove-vbyvstvo-v-shkoli-gotuvaly-u-rosiyskomu-saratovi-pidlitky-planuvaly-rozstrilyaty.html

Ракурс

Теракт у Російській Федерації попередили силовики на території міста Саратов.

Співробітники Федеральної служби безпеки РФ затримали двох 14-річних підлітків. Вони підозрюються в підготовці збройного нападу на школу. Юнаки були учасниками різних інтернет-спільнот, які пропагують ідеологію масових вбивств і суїциду. Про це 26 лютого повідомляє ТАСС із посиланням на російські спецслужби.

Зловмисників затримали на території одного з покинутих бомбосховищ, тут юнаки зберігали обріз мисливської рушниці. Також зловмисники під час вбивств планували використовувати саморобні запальні суміші, рецепти яких знайшли в інтернеті.

Затримані зізналися, що хотіли вбити приблизно 40 осіб. Злочин вчинити хотіли в травні цього року. Мотивом стала помста.

За фактом події порушено кримінальну справу за ч. 1 с т. 30 і ч. 2 ст. 105 (приготування до скоєння групою осіб за попередньою змовою вбивства двох і більше осіб) КК Росії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в російській школі зірвали криваву бійню з використанням бомб, мачете і булави. У Пермському краї суд оголосив вирок стосовно неповнолітнього студента місцевого коледжу, який планував масове вбивство в школі.