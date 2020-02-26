Подростки планировали убить 40 человек в своей школе.

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Ракурс

Теракт в Российской Федерации предупредили силовики на территории города Саратов.

Сотрудники ФСБ РФ задержали двух 14-летних подростков. Они подозреваются в подготовке вооруженного нападения на школу. Юноши были участниками различных интернет-сообществ, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на российские спецслужбы.

Злоумышленников задержали на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, здесь юноши хранили обрез охотничьего ружья. Также злоумышленники во время убийств планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

Задержанные признались, что хотели убить примерно 40 человек. Преступление совершить хотели в мае этого года. Мотивом стала месть.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 с т. 30 и ч. 2 ст. 105 (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц) УК России, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в ноябре 2019 года в российской школе сорвали кровавую бойню с использованием бомб, мачете и булавы. В Пермском крае суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.