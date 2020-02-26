Під час мітингу в Криму 26 лютого 2014 року, фото: Станіслав Юрченко

https://racurs.ua/ua/n134286-den-oporu-krymu-rosiyskiy-okupaciyi-sogodni-vidznachaut-v-ukrayini-translyaciya.html

Ракурс

В Україні сьогодні відзначають День опору Криму російській окупації.

Цього дня у 2014 році, коли Росія вже активно здійснювала захоплення півострова, зокрема, з’явилися так звані «зелені чоловічки» — російські військові без розпізнавальних знаків, представники Меджлісу провели мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

В акції в той день взяли участь близько 12 тис. кримських татар.

Тоді також зібралися кілька сотень представників проросійських сил. Між учасниками обох акцій відбулися сутички, двоє людей загинули, ще кілька сотень були поранені.

Вже наступного дня окупанти захопили приміщення Верховної Ради та Ради Міністрів Криму, а парламент півострова на вимогу загарбників оголосив про проведення на півострові «референдуму» про приєднання до Росії.

Спочатку так званий «референдум» мали провести 25 травня 2014 року, проте згодом його дату перенесли, в результаті чого він відбувся вже 16 березня.

Нагадаємо, нещодавно територію тимчасово окупованого Криму залишив політв’язень журналіст Микола Семена, котрого у 2017 році незаконно засудив так званий Залізничний районний суд Сімферополя.