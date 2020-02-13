Окупований Крим: Зеленський пообіцяв "рай" на Чонгарі і містечко для переселенців за турецькі гроші, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n133674-ray-na-chongari-i-mistechko-za-turecki-groshi-poobicyav-zelenskyy-krymskym-tataram.html

Ракурс

Створення належної інфраструктури на контрольному пункті вїзду-виїзду «Чонгар» і будівництва містечка за кошти Туреччини пообіцяв президент Володимир Зеленський кримським татарам, які захочуть переїхати жити на материкову частину України.

Глава держави сьогодні обговорив зі своїм постійним представником в АРК Крим Антоном Кориневичем і його заступниками проблеми українців з окупованого Росією півострова, повідомляє прес-служба глави держави.

У Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму (серед них — понад 500 сімей кримських татар). Про це Зеленський домовився із президентом Туреччини під час візиту Ердогана до Києва на початку лютого. Початок робіт заплановано на 2020 рік.

На КПВВ «Чонгар», що на адмінкордоні з окупованим Кримом, Зеленський пообіцяв створити спеціальний хаб, щоб українці мали хороші умови для перетину КПВВ.

Ти приїздиш, а тут — «місто-сад». Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки, — заявив президент.

Зеленський також згадав про програму спрощення процедури навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти. Він вважає, що вже на КПВВ охочі навчатися на контрольованій території могли б отримували всі документи та знати про можливість вступити до будь-якого вишу.

Президент підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який надаватиме талановитим кримчанам гранти на розвиток і навчання.

Тим часом відомий рекордсмен із Криму екстрено звернувся до Зеленського з проханням допомогти виїхати йому із окупованого Севастополя, повідомляють «Крим.Реалії». Олег Софяник — відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Він здійснив півсотні марафонських запливів, найдовший з них — через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

У листі до Зеленського Софяник пише, що побоюється арешту ФСБ під час переїзду адміністративного кордону. 14 листопада 2019 року російські силовики затримували Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. Це сталося після того, як кримчанин здійснив заплив у 30 км і присвятив його 75-річчю депортації кримських татар.