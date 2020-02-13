Оккупированный Крым: Зеленский пообещал "рай" на Чонгаре и городок для переселенцев за турецкие деньги, фото — "Укринформ"

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Создание надлежащей инфраструктуры на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» и строительство городка для переселенцев за счет Турции пообещал президент Владимир Зеленский крымским татарам, которые захотят переехать жить на материковую часть Украины.

Глава государства сегодня обсудил со своим постоянным представителем в АР Крым Антоном Кориневичем и его заместителями проблемы украинцев из оккупированного Россией полуострова, сообщает пресс-служба главы государства.

В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма (среди них — более 500 семей крымских татар). Об этом Зеленский договорился с президентом Турции во время визита Эрдогана в Киев в начале февраля. Начало работ запланировали на 2020 год.

На КПВВ «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом, Зеленский пообещал создать специальный хаб, чтобы украинцы имели хорошие условия для пересечения КПВВ.

Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, — заявил президент.

Зеленский также вспомнил о программе упрощения процедуры обучения детей с оккупированных территорий в украинских заведениях высшего образования. Он считает, что уже на КПВВ желающие учиться на контролируемой территории могли бы получать все документы и знали о возможности вступить в любой вуз.

Президент поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие и обучение.

Между тем известный рекордсмен из Крыма экстренно обратился к Зеленскому с просьбой помочь выехать ему из оккупированного Севастополя, сообщают «Крим.Реалии». Олег Софяник — известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. Он совершил полсотни марафонских заплывов, самый длинный из них — через Южно-Китайское море длиной 350 км.

В письме к Зеленскому Софяник пишет, что опасается ареста ФСБ при переезде через админграницу. 14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Софяника на административной границе между Крымом и Херсоном. Это произошло после того, как крымчанин совершил заплыв в 30 км и посвятил его 75-летию депортации крымских татар.