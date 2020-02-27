Авария на Львовщине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля на автодороге «Киев-Чоп» в городе Дубляны Жовковского района Львовской области.

Предварительно установлено, что вчера в 19.00 столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta (Фольксваген Джета), которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутный автобус БАЗ сообщением «Львов-Дубляны», под управлением 49-летнего львовянина. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В результате ДТП погиб водитель легкового авто, а его 16-летний пассажир был госпитализирован с травмами. Медицинская помощь понадобилась и водителю автобуса и пятерым пассажирам.

Правоохранители по факту аварии открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, 26 февраля во Львовской области на автодороге «Киев-Чоп» произошло дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от села Чишки Пустомытовского района столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии пострадали три человека.