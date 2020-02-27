Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дмитрий Кулеба, фото: пресс-служба КМУ

Украина сможет вступить в НАТО даже с оккупированными территориями, считает вице-премьер Кулеба

27 фев 2020, 11:59
999

Вступление Украины в НАТО возможно даже в ситуации, когда часть территорий нашего государства являются временно оккупированными страной-агрессором.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, отвечая на вопрос в своем Твиттере.

Вице-премьер отметил, что заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году и ее тогда приняли к рассмотрению.

Также он напомнил, что Украина недавно подала заявку на членство в программе NATO Enhanced Opportunity Partnership (ЭОР), которая предоставляет статус партнера с расширенными возможностями.

Интеграция необратима, — убежден Кулеба.

Напомним, в конце октября 2019 года Кулеба заявил, что Украине не нужно подавать повторной заявки на членство в НАТО, поскольку поданная в 2008 году заявка до сих пор остается в силе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше