Украина сможет вступить в НАТО даже с оккупированными территориями, считает вице-премьер Кулебаhttps://racurs.ua/n134348-ukraina-smojet-vstupit-v-nato-daje-s-okkupirovannymi-territoriyami-schitaet-vice-premer-kuleba.htmlРакурс
Вступление Украины в НАТО возможно даже в ситуации, когда часть территорий нашего государства являются временно оккупированными страной-агрессором.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, отвечая на вопрос в своем Твиттере.
Вице-премьер отметил, что заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году и ее тогда приняли к рассмотрению.
Также он напомнил, что Украина недавно подала заявку на членство в программе NATO Enhanced Opportunity Partnership (ЭОР), которая предоставляет статус партнера с расширенными возможностями.
Интеграция необратима, — убежден Кулеба.
Напомним, в конце октября 2019 года Кулеба заявил, что Украине не нужно подавать повторной заявки на членство в НАТО, поскольку поданная в 2008 году заявка до сих пор остается в силе.