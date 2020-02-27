Дела Вилкула и Колесникова закрыли по срокам давности. Фото: Цензор.нет

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Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, бывшие народные депутаты Украины, уже не являются фигурантами уголовных производств.

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности из-за вышедших сроков давности. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

По данным прокуратуры, уголовные производства в отношении бывших чиновников были расследованы и осенью прошлого года направлены в суд. Суд, в свою очередь, рассматривая уголовные производства по сути, пришел к выводу, что Вилкула и Колесникова надо освободить от уголовной ответственности из-за того, что срок привлечения к уголовной ответственности истек.

Таким образом, бывшие нардепы считаются виновными в совершении преступления, считаются имеющими судимость, но уголовное наказание они не будут нести в связи с истечением сроков давности.

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. За такие преступления срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет. Однако после направления производств в суд обвинение изменили на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса, что является уже преступлением средней тяжести со сроками давности пять лет.

Как сообщалось, Вилкулу и Колесникову 5 сентября 2019 года сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным прокуратуры, их действия повлекли для государства убытки на миллионы гривен. Следователи считают, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации, предоставлял сельскохозяйственные участки для нужд горно-обогатительных комбинатов. Колесникову, который возглавил область после Вилкула, вменяют причинение ущерба государству на сумму более 16 млн грн.