МИД сообщил, сколько украинских моряков загадочно исчезли в открытом море в 2019-2020 годах

https://racurs.ua/n134352-zagadochnye-ischeznoveniya-moryakov-mid-soobschil-skolkih-ukraincev-ne-mogut-otyskat.html

Ракурс

Украинские моряки загадочно исчезают с судов в открытом море. В январе-феврале появилась информация о трех таких случаях: сначала у берегов США без вести пропал 41-летний Денис Литвиненко, затем исчез 36-летний Евгений Масленников, впоследствии такая же судьба постигла 32-летнего Александра Горяева. Семьи пропавших граждан Украины не владеют информацией о том, что случилось с их родными. «Ракурс» поинтересовался у Министерства иностранных дел, сколько украинских моряков пропали в открытом море в 2019—2020 годах.

По состоянию на 24 февраля, кроме вышеприведенных случаев, в Департаменте консульской службы МИД Украины отсутствуют сведения об исчезновении других моряков — граждан Украины в текущем году. При этом, в ДКС МИД имеются сведения о четырех случаях исчезновения украинских моряков в 2019 году, — сообщили в МИД в ответе на запрос «Ракурса».

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что поисково-спасательные операции по результатам трех инцидентов в 2020 году «положительных результатов не дали». Кроме этого в МИД сообщили:

21 января в Атлантическом океане экипажем судна GREEN ITALIA установлен факт исчезновения кока — гражданина Украины Евгения Масленникова. 22 января с судна Star Aquila, которое находилось на якорной стоянке возле города Мобил (штат Алабама, США), также исчез гражданин Украины Денис Литвиненко. 8 февраля в Оманском море на судне Victoriya экипаж не обнаружил на борту второго помощника капитана — Александра Горяева.

Профильное министерство поручило всем причастным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины принять меры относительно получения результатов поисково-спасательных работ, а также расследования исчезновения украинцев.

Напомним, впервые о загадочных исчезновениях украинских моряков сообщалось 19 февраля.