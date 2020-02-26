Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n134290-sankciyi-proty-rosiyi-tramp-prodovjyv-sche-na-rik.html

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США на рік продовжили антиросійські санкції, запроваджені через агресію РФ проти України.

Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У тексті указу зазначається, що дії та політика Росії, котрі призвели до запровадження у березні 2014 року та подальшого розширення щодо неї санкції, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому санкції, термін яких завершувався 6 березня 2020 року, діятимуть ще щонайменше рік.

Зазначається, що російська влада продовжує чинити дії, які «підривають демократичні процеси та інститути в Україні» та загрожують миру, безпеці, стабільності й територіальній цілісності нашої держави.

Нагадаємо, лідери Демократичної партії в Сенаті США нещодавно звернулися до керівництва країни із закликом запровадити щодо Росії нові санкції через втручання РФ у майбутні американські президентські вибори.