Президент України Володимир Зеленський. Фото: Без Табу

https://racurs.ua/ua/n134289-zelenskyy-poobicyav-pereselencyam-iz-krymu-500-kvartyr-ta-hab-dlya-obslugovuvannya-gromadyan.html

Ракурс

Центр надання адміністративних послуг з’явиться на пункті пропуску «Чонгар» на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом.

На адмінмежі з півостровом облаштовані комфортні КПВВ, але це тимчасові конструкції. На «Чонгарі» з’явиться повноцінний ЦНАП, зона відпочинку та інші важливі об'єкти. Хаб для обслуговування громадян побудують спільно з компанією Socar, відкриття заплановане до кінця 2020 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Age of Crimea в Києві, трансляцію проводив Офіс президента у Facebook.

Переселенцям із Криму глава держави пообіцяв 500 квартир — про це є домовленість з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вже найближчим часом турецькі фахівці прибудуть до України, щоб обрати земельні ділянки для будівництва.

Також президент заявив, що телеканал ATR продовжить своє мовлення, ніхто не позбавить їх підтримки держави. За словами Зеленського, питання фінансування вирішать вже найближчим часом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні підпише указ про встановлення офіційного свята — Дня спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя, що відзначатиметься щорічно 26 лютого.