Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Без Табу

https://racurs.ua/n134289-zelenskiy-poobeschal-pereselencam-iz-kryma-500-kvartir-i-hab-dlya-obslujivaniya-grajdan.html

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Центр предоставления административных услуг появится на пункте пропуска «Чонгар» на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

На админгранице с полуостровом обустроены комфортные КПВВ, но это временные конструкции. На «Чонгаре» появится полноценный ЦПАУ, зона отдыха и другие важные объекты. Хаб для обслуживания граждан построят совместно с компанией Socar, открытие запланировано до конца 2020 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Age of Crimea в Киеве, трансляцию проводил Офис президента в Facebook.

Переселенцам из Крыма глава государства пообещал 500 квартир — об этом есть договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Уже в ближайшее время турецкие специалисты прибудут в Украину, чтобы выбрать земельные участки для строительства.

Также президент заявил, что телеканал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их поддержки государства. По словам Зеленского, вопрос финансирования решен уже в ближайшее время.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ об установлении официального праздника — Дня сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя, которое будет отмечаться ежегодно 26 февраля.