Новости Киева: погиб партнер бизнесмена, который жаловался в ФБР на Коломойского, фото — Антикор

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В Киеве погиб бизнесмен Леонид Вульф, товарищ которого Вадим Шульман жаловался в Федеральное бюро расследований на Игоря Коломойского.

Вульфа нашли в его квартире в центре столицы с пулей в голове вечером 25 февраля. На тело наткнулись друзья и адвокат, решившие навестить бизнесмена, сообщает «Страна».

Вульф не отвечал на звонки и знакомые пришли в его квартиру на улице Городецкого. Его окровавленное тело лежало в коридоре, в руках погибшего был пистолет-пулемет «Скорпион».

Полиция якобы нашла только одну стреляную гильзу. Вещи из квартиры не пропали, не было и следов борьбы. Считается, что Вульф решил свести счеты с жизнью. Версию о самоубийстве проверят с помощью экспертиз.

Вульф заявлял, что в свое время был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но впоследствии они поссорились. Шульман последнее время стал известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления ФБР расследует уголовное дело.

В ноябре 2019 года квартиру Вульфа ограбили и похитили более 200 тыс. долл. Вульф начал бизнес в 1990-х годах. Он уроженец Кривого Рога. Создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму «Еврокоммодитес», которая в Израиль и многие другие страны отправляла крупные партии металлопродукции. Бизнес привлек внимание криворожских криминальных авторитетов, одного из которых якобы впоследствии убил охранник Вульфа.

Впоследствии бизнесмен занимался различными видами бизнеса, он даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.