Новини Києва: загинув партнер бізнесмена, який скаржився у ФБР на Коломойського, фото — Антикор

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У Києві загинув бізнесмен Леонід Вульф, товариш якого Вадим Шульман скаржився у Федеральне бюро розслідувань на Ігоря Коломойського.

Вульфа знайшли у його квартирі в центрі столиці із кулею в голові увечері 25 лютого. На тіло натрапили друзі та адвокат, вирішили провідати бізнесмена, повідомляє «Страна».

Вульф не відповідав на дзвінки і знайомі прийшли до його квартири на вулиці Городецького. Його закривавлене тіло лежало в коридорі, у руках загиблого був пістолет-кулемет «Скорпіон».

Поліція начебто відшукала одну стріляну гільзу. Речі з квартири не зникли, не було й слідів боротьби. Вважається, що Вульф вирішив звести рахунки з життям. Версію про самогубство перевірять за допомогою експертиз.

Вульф заявляв, що свого часу був бізнес-партнером підприємця Вадима Шульмана, але згодом вони посварилися. Шульман останнім часом став відомий тим, що подав заяву в ФБР проти олігарха Ігоря Коломойського. На підставі цієї заяви ФБР розслідують кримінальну справу.

У листопаді 2019 року квартиру Вульфа пограбували і викрали понад 200 тис. дол. Вульфа почав бізнес в 1990-х роках. Він уродженець Кривого Рогу. Створив в офшорній зоні на острові Невіс фірму «Еврокоммодітес», через яку в Ізраїль і багато інших країн відправлялися великі партії металопродукції. Бізнес привернув увагу криворізьких кримінальних авторитетів, одного з яких начебто згодом убив охоронець Вульфа.

Згодом бізнесмен займався різними видами бізнесу, і навіть встиг посидіти в ізраїльській в’язниці Ашарон.