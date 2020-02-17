Убивство Окуєвої і замах на Мосійчука: в мережі з’явилося інтерв’ю із чеченцем, якому замовляли злочинів, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n133851-ubyvstvo-okuievoyi-i-zamah-na-mosiychuka-v-mereji-z-yavylosya-interv-u-iz-chechencem-yakomu.html

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В мережі сьогодні з’явилося інтерв’ю із людиною, яка нібито отримала замовлення у 2014−2015 роках на вбивство Аміни Окуєвої, її чоловіка Адама Осмаєва та нардепа Ігоря Мосійчука.

Людина, яка брала замовлення на організацію терактів і ліквідацію людей, — це громадянин Австрії Бек Мартін (чеченське ім’я чоловіка — Анзор). Раніше він працював в силових органах Ічкерії, але під час другої чеченської війни емігрував в Європу.

За його словами, щодо України обговорювалися два замовлення: на Окуєву та Осмаєва і депутата Мосійчука. Ціна злочину мала скласти відповідно 1,5 млн дол. і 1 млн дол.

Це було в 2014—2015 роках, коли колишній нардеп розстріляв портрет глави Чечні Рамзана Кадирова, — розповів Анзор.

Після того, як убили Окуєву, Анзор скинув Мосійчуку записи, у яких йшлося про замовлення з Чечні. При прослуховуванні аудіо з’ясувалося, що чоловік, який замовив злочин, нібито Адам Делімханов — права рука Кадирова

Анзор співпрацював зі спецслужбами Австрії ще із 2008 року. Понад 10 років він приймав замовлення на організацію терактів і ліквідацію різних громадян у Європі, Туреччині та інших країнах світу.

«Виконавцями» замовлень, яких знайшов Анзор, виявилися, за його словами, співробітники контррозвідки України. Мосійчук звертався у Національну поліцію і йому вдалося організувати допит Анзора у Відні в 2019 році. Згодом Анзор та Мосійчук інсценували підготовку до замаху.

Замах на Мосійчука відбувся 27 жовтня, а Осмаєва та Окуєву кілери перестріли 30 жовтня 2017 року за Києвом. Добровольців АТО розстріляли із засідки, в результаті замаху Окуєва загинула.

На початку січня цього року силовики заявили про затримання групи кілерів, яких підозрюють у скоєнні цього злочину. Одним з них є нібито бізнесмен з Києва Ігор Редькін, який є фігурантом ще двох справ про вбивства. Інший затриманий Андрій Кравченко також раніше фігурував у кримінальній справі про вбивство. Мосійчук заявляв, що замовником вбивства Окуєвої є посадовець «однієї з сусідніх країн».