Шторм «Денніс» шокував Велику Британію: троє загиблих, паводки на річках і жорсткі приземлення літаків, фото — The Guardian

https://racurs.ua/ua/n133850-shtorm-dennis-shokuvav-velyku-brytaniu-troie-zagyblyh-pavodky-na-richkah-i-jorstki.html

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Велика Британія оговтується від сильного шторму «Денніс», який вирує на островах вже третій день.

Влада королівства розповсюдила понад 600 попереджень про загрозу паводків в населених пунктах Англії і Уельсу, що є абсолютним рекордом для Великої Британії.

Через проливні дощі, які призвели до розливу річок, режим надзвичайної ситуації оголосили в графствах Херефордшир і Шропшир, а також на півдні Уельсу. Відомо про підтоплення щонайменше 400 будівель в різних районах країни, повідомляє The Guardian.

Поліція розповіла про загибель трьох людей: чоловіка, який упав в річку, що розлилася в Уельсі, жінки, яку поніс паводок в Херефордширі (її тіло шукають), а також чоловіки з Шотландії, який на гірській дорозі через негоду зірвався в ущелину. До боротьби зі стихією залучили армію.

У найбільшому лондонському аеропорту Хітроу під час шторму «Денніс» літак Etihad Airbus A380 здійснив екстремальну посадку після зіткнення з потужними зустрічними вітрами. Відеозапис посадки демонструє, як авіалайнер розвертає над злітно-посадковою смугою через сильний вітер, проте завдяки майстерності пілотів приземлення повітряного судна відбулося успішно.

В результаті шторму у Великій Британії скасували сотні авіарейсів на вихідних, а також припинився автомобільний і залізничний рух у кількох регіонах. У деяких частинах країни за два дні випало понад місячної норми опадів.