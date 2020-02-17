Шторм «Деннис» шокировал Великобританию: трое погибших, паводки на реках и жесткие приземления самолетов, фото — The Guardian

https://racurs.ua/n133850-shtorm-dennis-shokiroval-velikobritaniu-troe-pogibshih-pavodki-na-rekah-i-jestkie-prizemleniya.html

Ракурс

Великобритания оправляется от сильного шторма «Деннис», который бушует на островах уже третий день.

Власти королевства распространили более 600 предупреждений об угрозе наводнений в населенных пунктах Англии и Уэльса, что является абсолютным рекордом для Великобритании.

Из-за проливных дождей, которые привели к разливу рек, режим чрезвычайной ситуации объявлен в графствах Херефордшир и Шропшир, а также на юге Уэльса. Известно о подтоплении менее 400 зданий в разных районах страны, сообщает Guardian.

Полиция рассказала о гибели трех человек: мужчины, упавшего в разлившуюся реку в Уэльсе, женщины, которую понес паводок в Херефордшире (ее тело ищут), а также мужчины из Шотландии, который на горной дороге из-за непогоды сорвался в ущелье. К борьбе со стихией привлекли армию.

В крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу во время шторма «Деннис» самолет Etihad Airbus A380 совершил экстремальную посадку после столкновения с мощными встречными ветрами. Видеозапись посадки демонстрирует, как авиалайнер разворачивает над взлетно-посадочной полосой из-за сильного ветра, однако благодаря мастерству пилотов приземление воздушного судна прошло успешно.

В результате шторма в Великобритании отменили сотни авиарейсов на выходных, а также прекратились автомобильное и железнодорожное движение в нескольких регионах. В некоторых частях страны за два дня выпало более месячной нормы осадков.