Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n134290-sankcii-protiv-rossii-tramp-prodlil-esche-na-god.html

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США на год продлили антироссийские санкции, введенные в связи с агрессией РФ против Украины.

Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В тексте указа отмечается, что действия и политика России, которые привели к введению в марте 2014 года и дальнейшему расширению относительно нее санкции, продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому санкции, срок которых истекал 6 марта 2020 года, будут действовать еще не менее года.

Отмечается, что российские власти продолжают совершать действия, которые «подрывают демократические процессы и институты в Украине» и угрожают миру, безопасности, стабильности и территориальной целостности нашего государства.

Напомним, лидеры Демократической партии в Сенате США недавно обратились к руководству страны с призывом ввести относительно России новые санкции из-за вмешательства РФ в будущие американские президентские выборы.