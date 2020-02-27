Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134355-net-testov-net-koronavirusa-v-minzdrave-nazvali-pervye-tri-oblasti-kotorye-v-blijayshee.html

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Китайский коронавирус стремительно распространяется по миру. Хотя украинские власти и уверяют в полной готовности к предотвращению угрозы возникновения эпидемии в Украине, судя по сообщению Минздрава, в регионах до сих пор нет даже тест-систем для диагностики коронавируса.

В Министерстве здравоохранения сегодня заявили, что «в ближайшее время» во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях смогут начать тестирование жителей. Именно туда привезут первые зарегистрированные в Украине тест-системы для определения нового коронавируса.

Эти три области были поставлены в приоритет в связи с тем, что именно туда прибывает больше всего людей из Италии, где сейчас стремительно распространяется коронавирус.

При этом в Минздраве утверждают, что в Украине нет лабораторно зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом. Тем не менее на данный момент в Украине насчитывается около 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Также есть 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медицинского персонала, которые работают в инфекционных больницах.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как известно, по состоянию на 27 февраля коронавирус стал причиной смерти уже 2 тыс. 801 человека. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 641 человек. Общее количество зараженных — более 82 тыс., из них на территории Европы — 478 случаев в 17 странах.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины подтвердило инфицирование коронавирусом 26-летней украинки. Ее состояние стабильное.