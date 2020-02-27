Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134355-nemaie-testiv-nemaie-koronavirusu-u-moz-nazvaly-pershi-try-oblasti-v-yaki-nayblyjchym-chasom.html

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Китайський коронавірус стрімко шириться світом. Хоча українська влада і запевняє в повній готовності до запобігання загрозі виникнення епідемії в Україні, судячи з повідомлення МОЗ, у регіонах досі немає навіть тест-систем для діагностики коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров’я сьогодні заявили, що «найближчим часом» у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях зможуть почати тестування жителів. Саме туди привезуть перші зареєстровані в Україні тест-системи для визначення нового коронавірусу.

Ці три області були поставлені в пріоритет в зв’язку з тим, що саме туди прибуває найбільше людей з Італії, де зараз стрімко шириться коронавірус.

Водночас в МОЗ стверджують, що в Україні немає лабораторно зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом. Проте наразі в Україні налічується близько 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях. Також є 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. медичного персоналу, які працюють в інфекційних лікарнях.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як відомо, станом на 27 лютого коронавірус став причиною смерті вже 2 тис. 801 людини. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 641 осіб. Загальна кількість заражених — понад 82 тис., з них на території Європи — 478 випадків в 17 країнах.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України підтвердило інфікування коронавірусом 26-річної українки. Її стан стабільний.