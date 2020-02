Пророцтва про коронавірус знайшли у книзі 1981 року американського фантаста: у чому підступ

Пророцтва про коронавірус нібито виявили у романі «Очі темряви» (The Eyes of Darkness) американського письменника-фантаста Діна Кунца, який вперше було видано у 1981 році. У книзі головна героїня намагається розібратися в загибелі сина і згодом натрапляє на секретну розробку смертельної біологічної зброї — вірусу під назвою «Ухань-400», який було створено в дослідницькому центрі на околицях китайського міста Ухань.

Ухань-400 — ідеальна зброя, яка вражає виключно людей. Жодна інша жива істота не може бути його носієм, і, подібно до сифілісу, Ухань-400 не може вижити поза живим людським організмом довше, аніж хвилину, — йдеться у романі «Очі темряви», пише НВ з посиланням на Snopes.

Разом з тим, у книзі 1981 року Кунца відсутня жодна згадка про Ухань, натомість першоджерелом біологічної зброї названо Росію, яка створила вірус «Горкі-400». Але у перевиданні роману у 2008 році дійсно є згадки про вірус Ухань-400 та його китайське походження. Наразі невідомо, що змусило автора або видавництво внести такі корективи у сюжет роману 40-річної давнини.

Водночас у соцмережах обкладинка книги Діна Кунца переважно публікується поруч зі сторінкою з іншого твору, задля маніпулятивного підсилення ефекту «пророцтва». Насправді ж другий фрагмент є уривком з книги американської письменниці Сільвії Браун, яка вважає себе медіумом, гіпнотерапевтом і екстрасенсом. У 1992 році її визнали винною в інвестиційному шахрайстві та махінаціях з цінними паперами.

У 2008 році Сільвія Браун опублікувала нову добірку пророцтв «Кінець наших днів: передбачення та пророцтва про кінець світу» (End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World). Саме у ній є фрагмент: приблизно у 2020 році важка хвороба, подібна до пневмонії, пошириться по всій земній кулі, вражаючи легені та бронхи, стійка до всіх відомих методів лікування. Однак це «пророцтво» не має жодного стосунку до вірусу «Ухань-400», згаданого у книзі Кунца. Окрім цього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пневмонія впродовж багатьох десятиліть є однією з головних причин смертності на планеті, а серед дітей посідає перше місце.

Зауважимо, що у книзі вірус Ухань-400 має 100%-й показник смертності. Зараз рівень смертності від коронавірусу COVID-19 складає близько 2%. Вигаданий «Ухань-400» має надзвичайно швидкий інкубаційний період (близько чотирьох годин), а реальний COVID-19 — до 14 днів і більше.