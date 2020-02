Пророчества о коронавирусе нашли в книге 1981 года американского фантаста: в чем подвох

Пророчества о коронавирусе якобы обнаружили в романе «Глаза тьмы» (The Eyes of Darkness) американского писателя-фантаста Дина Кунца, который впервые был издан в 1981 году. В книге главная героиня пытается разобраться в гибели сына и впоследствии наталкивается на секретную разработку смертельного биологического оружия — вируса под названием «Ухань-400», который был создан в исследовательском центре в окрестностях китайского города Ухань.

Ухань-400 — идеальное оружие, которое поражает исключительно людей. Никакое другое живое существо не может быть его носителем, и, подобно сифилису, Ухань-400 не может выжить вне живого человеческого организма дольше, чем минуту, — говорится в романе «Глаза тьмы», пишет НВ со ссылкой на Snopes.

Вместе с тем, в книге 1981 года Кунца отсутствуют упоминания об Ухане, а первоисточником биологического оружия названа Россия, создавшая вирус «Горький-400». Но в переиздании романа в 2008 году действительно появилось упоминание о вирусе «Ухань-400» и его китайском происхождении. Пока неизвестно, что заставило автора или издательство внести такие коррективы в сюжет романа 40-летней давности.

В то же время в соцсетях обложка книги Дина Кунца преимущественно публикуется рядом со страницей из другого произведения, для усиления эффекта «пророчества». На самом деле второй фрагмент — отрывок из произведения американской писательницы Сильвии Браун, которая называет себя медиумом, гипнотерапевтом и экстрасенсом. В 1992 году ее признали виновной в инвестиционном мошенничестве и махинациях с ценными бумагами.

В 2008 году Сильвия Браун опубликовала новую подборку пророчеств «Конец наших дней: предсказания и пророчества о конце света» (End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World). Именно в ней есть фрагмент: примерно в 2020 году тяжелая болезнь, похожая на пневмонию и устойчивая ко всем известным методам лечения, распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи. Однако это «пророчество» не имеет никакого отношения к вирусу «Ухань-400», упомянутому в книге Кунца. Кроме этого, по данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония на протяжении многих десятилетий является одной из главных причин смертности на планете, а среди детей занимает первое место.

Отметим, что в книге вирус «Ухань-400» обладает 100% показателем смертности. Сейчас уровень смертности от коронавируса COVID-19 составляет около 2%. Вымышленный «Ухань-400» также имеет очень быстрый инкубационный период (около четырех часов), а реальный COVID-19 — до 14 дней и более.