Новосад розповіла, чи звільнятимуть зі шкіл вчителів-пенсіонерів

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Вчителі-пенсіонери не будуть звільнені з посад, як про це говорять через одну з норм нового закону про освіту.

Відповідно до ухваленого Верховною Радою в січні закону «Про повну загальну середню освіту», всіх учителів пенсійного віку в Україні з 1 липня цього року переведуть на контракти терміном у рік. Про це заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад в інтерв’ю «Українській правді».

У профспілці працівників освіти і науки вважають, що реалізація таких нововведень призведе до одночасного звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 тис. учителів.

Новосад запевнила, що масових звільнень педагогів-пенсіонерів не буде, а нововведення має на меті покращення освітнього процесу в українських школах. У новому законі МОН намагалося передбачити щонайбільше інструментів, які б ефективно мотивували учасників освітнього процесу працювати на результат.

Міністр уточнила, що директор навчального закладу матиме можливість вирішувати, чи продовжувати співпрацю з учителем після річного контракту. На думку Новосад, якщо вчитель-пенсіонер працює якісно і сумлінно, то контракт із ним обов’язково потрібно продовжувати.

Водночас Новосад зазначає, що нововведення дасть можливість директорам відкривати шлях молодим спеціалістам.

На запитання про ймовірність того, що керівництво шкіл залишатиме в школі педагогів, із якими перебуває у хороших стосунках, Новосад відповіла, що директори також переводяться на контракт, тому мають бути природно зацікавлені в тому, щоб у них працювали фахові спеціалісти.

Нагадаємо, у січні парламент ухвалив законопроект № 0901 щодо повної загальної середньої освіти, який передбачає можливість для дітей обирати освітню траєкторію, запроваджує фінансову автономію і строкові контракти для директорів та вчителів на пенсії.