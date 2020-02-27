Новосад рассказала, будут ли увольнять учителей-пенсионеров

https://racurs.ua/n134379-novosad-rasskazala-budut-li-uvolnyat-uchiteley-pensionerov.html

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Учителя-пенсионеры не будут уволены с должностей, как об этом говорят из-за одной из норм нового закона об образовании.

Согласно принятому Верховной Радой в январе закону «О среднем образовании», всех учителей пенсионного возраста в Украине с 1 июля этого года переведут на контракты сроком на год. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад в интервью «Украинской правде».

В профсоюзе работников образования и науки считают, что реализация таких нововведений приведет к одновременному увольнению к 1 июля 2020 года более 70 тыс. учителей.

Новосад заверила, что массовых увольнений педагогов-пенсионеров не будет, а нововведение имеет целью улучшение образовательного процесса в украинских школах. В новом законе МОН пыталось предусмотреть максимум инструментов, которые эффективно мотивировали бы участников образовательного процесса работать на результат.

Министр уточнила, что директор учебного заведения получит возможность решать, продолжать ли сотрудничество с учителем после годового контракта. По мнению Новосад, если учитель-пенсионер работает качественно и добросовестно, то контракт с ним обязательно нужно продлевать.

В то же время Новосад отмечает, что нововведение позволит директорам открывать путь молодым специалистам.

На вопрос о вероятности того, что руководство школ будет оставлять в школе педагогов, с которыми находится в хороших отношениях, Новосад ответила, что директора также переводятся на контракт, поэтому должны быть заинтересованы в том, чтобы у них работали профессиональные специалисты.

Напомним, в январе парламент принял законопроект № 0901 о полном общем среднем образовании, который предусматривает возможность для детей выбирать образовательную траекторию, вводит финансовую автономию и срочные контракты для директоров и учителей на пенсии.