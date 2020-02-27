Коронавирус «косит» и спортсменов: заболел футболист итальянской Серии С, скриншот карты

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Ракурс

Футболист ФК «Пьянезе», клуба с Серии С (третий по силе чемпионат в стране — «Ракурс»), заразился коронавирусом. В минувшие выходные 22-летний футболист не принимал участия в матче своей команды из-за повышенной температуры тела и общего недомогания.

Врачи провели тесты, в результате которых у игрока был обнаружили Covid-19, сообщает La Naziolane Siena, не раскрывая имени игрока.

Футболист добровольно отправился на карантин. В специальной машине его отвели в инфекционное отделение одной из клиник Сиены. Отмечается, что футболист чувствует себя нормально.

Коронавирус вывел Италию из игры, поскольку на прошлой неделе здесь отменили несколько матчей в Серии A, а также отменили почти все поединки в низших лигах. Власти Италии запретили проведение спортивных мероприятий на севере страны, в регионах Венето и Ломбардия.

Под угрозой и один из ключевых матчей чемпионата, который состоится 1 марта. Играть должны лидеры «Ювентус» и «Интер».

Положение усугубляется тем, что возможности для переноса игры на более поздние даты ограничены. Все национальные футбольные соревнования должны завершиться не позднее 24 мая, поскольку уже 12 июня начинается чемпионат Европы. В Федерации футбола Италии не могут сказать, как долго продлится карантин.

«Ракурс» сообщал, что коронавирусом заразился житель Валенсии (Испания). Инфицированный — футбольный фанат, который 19 февраля ездил в Мадрид на матч Лиги чемпионов.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)