Коронавирус в Испании подхватил футбольный фанат, посещавший матч Лиги чемпионов с 2,5 тыс. болельщиков

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

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Ракурс

Коронавирусом заразился житель Валенсии (Испания). Инфицированный — футбольный фанат, который 19 февраля ездил в Мадрид на матч Лиги чемпионов. В тот день там присутствовали 2,5 тыс. болельщиков.

Также случаи инфицирования подтверждены и в других регионах Испании. Так, в Мадриде случаи инфицирования SARS-Cov-2 зафиксированы у двух жителей. Об этом сообщает BNO Newsroom в Twitter.

По предварительным данные, эти заболевшие не путешествовали в места, где наблюдается эпидемия коронавируса. То есть они могли заразиться от кого-то из инфицированных.

Еще трое инфицированных в Каталонии, один — в Барселоне.

В соседней с Испанией Италии также сообщают о новых случая инфицирования SARS-Cov-2. Там коронавирус обнаружили еще у 75 граждан. В стране насчитывается уже 528 случаев заболевания коронавирусом, 14 из них — летальные.

На этом распространение коронавируса в Европе не останавливается. Новые случаи инфицирования зафиксированы в Греции (двое заболевших), Австрии (один заболевший), Швейцарии (двое заболевших).

Иран подтвердил 104 новых случая заболевания коронавирусом и четыре смерти. В стране уже 245 заболевших, 26 — с летальным исходом. В частности, глава Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зульнур в соцсетях сообщил о заражении коронавирусом. Он стал вторым чиновником в стране, который заразился болезнью. Ранее коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Ранее сообщалось, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2.