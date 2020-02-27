Коронавірус в Іспанії підхопив футбольний фанат, який відвідував матч Ліги чемпіонів з 2,5 тис. вболівальників

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134364-koronavirus-v-ispaniyi-pidhopyv-futbolnyy-fanat-yakyy-vidviduvav-match-ligy-chempioniv-z-2-5-tys.html

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Коронавірусом заразився житель Валенсії (Іспанія). Інфікований — футбольний фанат, який 19 лютого їздив в Мадрид на матч Ліги чемпіонів. Того ж дня там були присутні 2,5 тис. вболівальників.

Також випадки інфікування підтверджені та в інших регіонах Іспанії. Так, в Мадриді випадки інфікування SARS-Cov-2 зафіксовані у двох жителів. Про це повідомляє BNO Newsroom в Twitter.

За попередніми дані, ці хворі не подорожували в місця, де спостерігається епідемія коронавірусу. Тобто вони могли заразитися від когось з інфікованих.

Ще троє інфікованих в Каталонії, один — в Барселоні.

У сусідній з Іспанією Італії також повідомляють про нові випадки інфікування SARS-Cov-2. Там коронавірус виявили ще у 75 громадян. У країні налічується вже 528 випадків захворювання коронавірусом, 14 з них — летальні.

На цьому розповсюдження коронавірусу в Європі не зупиняється. Нові випадки інфікування зафіксовані в Греції (двоє хворих), Австрії (один хворий), Швейцарії (двоє хворих).

Іран підтвердив 104 нових випадків захворювання коронавірусом і чотири смерті. У країні вже 245 хворих, 26 — з летальним результатом. Зокрема, глава Комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики Меджлісу (парламенту) Ірану Моджтаба Зульнур в соцмережах повідомив про зараження коронавірусом. Він став другим чиновником в країні, який заразився хворобою. Раніше коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров’я Ірану.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Раніше повідомлялося, що жоден з 89 евакуйованих, які знаходяться на обсервації в селищі Нові Санжари Полтавської області, не інфікований коронавірусом SARS-CoV-2.