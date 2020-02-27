Коронавірус «косить» й спортсменів: захворів футболіст італійської Серії С, скріншот карти

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Ракурс

Футболіст ФК «Пьянезе», клубу з Серії С (третій за силою чемпіонат в країні — «Ракурс»), заразився коронавірусом. На минулих вихідних 22-річний футболіст не брав участі в матчі своєї команди через підвищення температури тіла і загальне нездужання.

Лікарі провели тести, в результаті яких у гравця був виявили Covid-19, повідомляє La Naziolane Siena, не розкриваючи ім’я гравця.

Футболіст добровільно попрямував на карантин. У спеціальній машині його відвезли в інфекційне відділення однієї з клінік Сієни. Відзначається, що футболіст почувається нормально.

Коронавірус вивів Італію з гри, оскільки минулого тижня тут не відбулося декілька матчів у Серії A, а також скасували майже усі поєдинки в нижчих лігах. Влада Італії заборонила проведення спортивних заходів на півночі країни, в регіонах Венето і Ломбардія.

Під загрозою і один з ключових матчів чемпіонату, який має відбутися 1 березня. Гратимуть лідери «Ювентус» та «Інтер».

Становище ускладнюється тим, що можливості для перенесення гри на більш пізні дати обмежені. Всі національні футбольні змагання повинні завершитися не пізніше 24 травня, оскільки вже 12 червня починається чемпіонат Європи. У Федерації футболу Італії не можуть сказати, як довго триватиме карантин.

«Ракурс» повідомляв, що коронавірусом заразився житель Валенсії (Іспанія). Інфікований — футбольний фанат, який 19 лютого їздив в Мадрид на матч Ліги чемпіонів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)