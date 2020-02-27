Коронавірус в Італії: влада почала розслідування проти лікарні, яка затягувала з тестуванням носія COVID-19

https://racurs.ua/ua/n134366-koronavirus-v-italiyi-vlada-pochala-rozsliduvannya-schodo-likarni-zvidky-poshyryvsya-covid-19.html

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Коронавірус в Італії міг стрімко поширитися через ймовірне зволікання лікарів, котрі відкладали тестування чоловіка-носія вірусу, що дозволило COVID-19 швидко поширитися регіоном.

В Італії почали розслідування проти лікарні в регіоні Ломбардія, звідки, ймовірно, й поширився коронавірус, пише The Guardian.

Згідно з повідомленнями, чоловік заразив свою вагітну дружину і друга, з яким він ходив на пробіжки, а також трьох літніх людей, які часто відвідували бар, що належить батькові його друга. Він також був пов’язаний з вісьмома іншими випадками інфікування коронавірусом, зокрема й серед медперсоналу та пацієнтів лікарні у Кодоньо, однією з яких, за інформацією ЗМІ, була 77-річна жінка, яка померла від хвороби у неділю. Жінка страждала від пневмонії, позитивний результат на COVID-19 був виявлений вже посмертно.

Жертвами коронавірусу в Італії стали 12 осіб, остання з яких — 70-річна жінка в Емілії-Романьї. Кількість підтверджених заражень по всій країні перевищила 450, серед них п’ятеро дітей у віці від 4 до 15 років.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що коронавірусом в Італії інфікувалася 26-річна українка. Ця громадянка працює в італійському місті Кремона, її стан некритичний. Жінка їздила на південь Італії, щоб провідати батьків, котрі проживають у Чіленто.