Коронавирус в Италии: власти начали расследование против больницы, промедлившей с тестированием носителя COVID-19

https://racurs.ua/n134366-koronavirus-v-italii-vlasti-nachali-rassledovanie-v-otnoshenii-bolnicy-otkuda-rasprostranilsya.html

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Коронавирус в Италии мог распространиться из-за возможного промедления врачей, которые откладывали тестирование человека, оказавшегося носителем вируса, что позволило COVID-19 быстро распространиться по региону.

В Италии начали расследование против больницы в регионе Ломбардия, откуда, предположительно, и распространился коронавирус, пишет The Guardian.

Согласно сообщениям, мужчина заразил свою беременную жену и друга, с которым он ходил на пробежки, а также трех пожилых людей, которые часто посещали бар, принадлежащий отцу его друга. Он также был связан с восемью другими случаями инфицирования коронавирусом, в том числе среди медперсонала и пациентов больницы в Кодоньо, одной из которых, по данным СМИ, была 77-летняя женщина, умершая от болезни в воскресенье. Женщина страдала от пневмонии, позитивный результат на COVID-19 был обнаружен уже посмертно.

Жертвами коронавируса в Италии стали 12 человек, последняя из которых — 70-летняя женщина в Эмилии-Романье. Количество подтвержденных заражений по всей стране превысило 450, среди них пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что коронавирусом в Италии заразилась 26-летняя украинка. Эта гражданка работает в итальянском городе Кремона, ее состояние некритичное. Женщина ездила на юг Италии, чтобы навестить родителей, проживающих в Чиленто.