От гриппа умирают больше: в «Слуге народа» попытались успокоить украинцев на фоне эпидемии коронавируса в Европе (ИНФОГРАФИКА)

Из-за коронавируса в «Слуге народа» попытались успокоить украинцев. Фото: narodna-pravda.ua

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Грипп угрожает украинцам гораздо больше, чем китайский коронавирус SARS-Cov-2.

Только за неделю в Украине гриппом заболели более 215 тыс. лиц. С начала сезона переболело 9,3% населения страны. А это почти 4 млн человек. Коронавирус SARS-Cov-2 — это лишь одна из многих вирусных инфекций. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».

Статистика заболевания гриппом значительно хуже. Мы просто, к сожалению, привыкли к гриппу, — отмечает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, от китайского вируса можно избавиться традиционными профилактическими средствами. В «Слуге народа» советуют украинцам тщательно и регулярно мыть руки с мылом. Также нужно избегать скопления людей, носить защитную маску и пользоваться дезинфицирующими средствами в помещениях.

Ранее в Минздраве заявляли, что в Украине нет лабораторно зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом. Медики заявляют, что сейчас в Украине насчитывается около 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Также есть 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медицинского персонала, которые работают в инфекционных больницах.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что «в ближайшее время» во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях смогут начать тестирование жителей. Именно туда привезут первые зарегистрированные в Украине тест-системы для определения нового коронавируса.