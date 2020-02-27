Через коронавірус у «Слузі народу» спробували заспокоїти українців. Фото: narodna-pravda.ua

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Грип загрожує українцям набагато більше, ніж китайський коронавірус SARS-Cov-2.

Тільки за тиждень в Україні на ГРВІ захворіли понад 215 тис. осіб. Із початку сезону перехворіло 9,3% населення країни. А це майже 4 млн осіб. Коронавірус SARS-Cov-2 — це лиш одна з багатьох вірусних інфекцій. Про це 27 лютого повідомила прес-служба партії «Слуга народу».

Статистика захворювання на грип значно гірша. Ми просто, на жаль, звикли до грипу, — зазначає голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами нардепа, від китайського вірусу можна убезпечитися традиційними профілактичними засобами. У «Слузі народу» радять українцям ретельно та регулярно мити руки з милом. Також потрібно уникати скупчення людей, носити захисну маску та користуватися дезінфікуючими засобами у приміщеннях.

Ранішев МОЗ заявляли, що в Україні немає лабораторно зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом. Медики заявляють, що наразі в Україні налічується близько 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях. Також є 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. медичного персоналу, які працюють в інфекційних лікарнях.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що «найближчим часом» у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях зможуть почати тестування жителів. Саме туди привезуть перші зареєстровані в Україні тест-системи для визначення нового коронавірусу.