Эпидемия коронавируса: в «Укрзализныце» заявляют, что подготовились встречать 2019-nCoV (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n134380-epidemiya-koronavirusa-v-ukrzaliznyce-zayavlyaut-chto-podgotovilis-vstrechat-2019-ncov.htmlРакурс
В «Укрзализныце» подготовили план мероприятий по профилактике завоза в Украину и распространению по территории нашего государства нового коронавируса 2019-nCoV.
Соответствующий план подготовлен с учетом рекомендации Министерства здравоохранения по 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что со следующей недели для работников госкомпании начнут проводить тренинги по алгоритму действий в случае обнаружения людей с симптомами нового коронавируса.
Также осуществляется закупка средств, необходимых для профилактики заболевания. Уже закуплено 10 тыс. респираторов, 25 тыс. перчаток для осмотра и более 1 тыс. защитных очков. Кроме того, осуществляется закупка антисептика для рук, дезинфекционных средств и защитных халатов.
У пассажиров поездов будут измерять температуру тела, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Кроме того, на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты с необходимым оборудованием, на которых может осуществляться изоляция больных коронавирусом. Это вокзалы станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.
Помещение для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний оснащены еще на пяти вокзалах:
- Запорожье-1;
- Ровно;
- Тернополь;
- Фастов;
- Белая Церковь.
Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 уже зафиксировали в Польше. Это произошло в городе Лодзь.