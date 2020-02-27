«Укрзализныця» подготовила план мероприятий для борьбы с 2019-nCoV, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n134380-epidemiya-koronavirusa-v-ukrzaliznyce-zayavlyaut-chto-podgotovilis-vstrechat-2019-ncov.html

Ракурс

В «Укрзализныце» подготовили план мероприятий по профилактике завоза в Украину и распространению по территории нашего государства нового коронавируса 2019-nCoV.

Соответствующий план подготовлен с учетом рекомендации Министерства здравоохранения по 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что со следующей недели для работников госкомпании начнут проводить тренинги по алгоритму действий в случае обнаружения людей с симптомами нового коронавируса.

Также осуществляется закупка средств, необходимых для профилактики заболевания. Уже закуплено 10 тыс. респираторов, 25 тыс. перчаток для осмотра и более 1 тыс. защитных очков. Кроме того, осуществляется закупка антисептика для рук, дезинфекционных средств и защитных халатов.

У пассажиров поездов будут измерять температуру тела, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Кроме того, на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты с необходимым оборудованием, на которых может осуществляться изоляция больных коронавирусом. Это вокзалы станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Помещение для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний оснащены еще на пяти вокзалах:

Запорожье-1;

Ровно;

Тернополь;

Фастов;

Белая Церковь.

Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 уже зафиксировали в Польше. Это произошло в городе Лодзь.