Пограничники взяли под контроль пункты перехода с РФ. Фото: dpsu.gov.ua

https://racurs.ua/n134397-ukraina-s-segodnyashnego-dnya-vzyala-pod-kontrol-punkty-perehoda-s-rf-iz-za-koronavirusa-avakov.html

Ракурс

Государственная пограничная служба Украины с 28 февраля взяла под контроль пункты перехода с Россией из-за распространения коронавируса из Китая.

Таким образом пограничники контролируют пункты перехода с Российской Федерацией, все пункты пропуска перехода в зоне операции Объединенных сил на Донбассе и на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом 27 февраля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который анонсировал взятие под контроль пунктов перехода из РФ в эфире программы «Право на власть».

По словам министра, тотальный скрининг температуры сейчас проходит почти на всех пунктах пропуска. Пограничники имеют протокол четких действий, если обнаружат на границе человека с признаками заболевания.

Аваков сообщил, что в ГСЧС Украины заступил на круглосуточное дежурство санитарный вертолет МИ-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Экипаж и медперсонал вертолета — это команда медиков, которые прошли специальную подготовку.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обещало, что «в ближайшее время» во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях смогут начать тестирование жителей на китайский коронавирус. В эти регионы должны доставить соответствующие тест-системы.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Ранее в Минздраве заявляли, что в Украине нет лабораторно зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом. Медики заявляют, что сейчас в Украине насчитывается около 12 тыс. коек в инфекционных больницах. Также есть 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медицинского персонала, которые работают в инфекционных больницах.

Напомним, в «Укрзализныце» уверяли, что подготовили план мероприятий для профилактики завоза в Украину и распространению территорией нашего государства нового коронавируса 2019-nCoV.