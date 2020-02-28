Турция ввела военное положение после атаки в Идлибе. Фото: flickr.com

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении военного положения в стране после того, как турецкие солдаты погибли в сирийском Идлибе в результате атаки войск России и армии Сирии.

Кроме того, в Анкаре Эрдоган провел экстренное совещание по безопасности, где приняли решение в течение следующих 72 часов открыть для сирийских беженцев все границы Турции с Европой. Таким образом, Турция хочет заставить ЕС надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт. Об этом сообщает TRT World Now.

Анкара официально приняла решение считать враждебными целями сирийские войска, поддерживаемые Россией. Об этом пишет сирийское агентство САНА. Российские СМИ информируют, что армия Турции начала обстреливать в Идлибе позиции ВС Сирии и российские самолеты. В Москве боятся, что в результате этих действий будет сбит российский военный самолет.

Газета Daily Sabah в Twitter пишет, что турецкая армия уничтожила конвой правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, который двигался по международной автостраде М5.

Тем временем количество погибших турецких солдат в Идлибе возросло до 33 человек. Еще 36 военнослужащих получили ранения в результате воздушной атаки. The Guardian информирует, что в ООН призвали принять срочные меры для урегулирования ситуации на северо-западе Сирии, подчеркнув, что риск эскалации растет с каждым часом.

Напомним, 27 февраля российско-сирийские войска нанесли авиационные удары по турецким позициям в Идлибе. Как следствие, погибли по меньшей мере 30 военных, еще десятки получили ранения. Представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о решении наносить авиаудары в ответ по всем известным сирийским позициям с помощью воздушных и наземных сил. Власти США призывают ввести запрет на полеты над Сирией.