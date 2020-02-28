Российско-сирийские войска атаковали турецких военных: десятки погибших, Турция готовится вводить военное положение. Фото: ANNA-News

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Российско-сирийские войска нанесли авиационные удары по турецким позициям в Идлибе. В результате погибли по меньшей мере 30 военных, еще десятки получили ранения.

Турция намерена ввести военное положение, парламент может объявить об этом утром 28 февраля. Также не исключено объявление войны Сирии, сообщает Politic Türk в Twitter.

Президент Турции Реджеп Эрдоган готовит обращение к нации и проводит консультации с НАТО.

В стране начались массовые протесты, также частично отключены соцсети.

Представитель администрации Эрдогана Фахреттин Алтун заявил о решении наносить ответные авиаудары по всем известным сирийским позициям с помощью воздушных и наземных сил.

Власти США призывают ввести запрет на полеты над Сирией.