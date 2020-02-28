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"Шахтер" вырвал победу у "Бенфики": украинцы в 1/8 Лиги Европы. Фото: Канал Футбол

«Шахтер» вырвал победу у «Бенфики»: украинцы в 1/8 Лиги Европы (ВИДЕО)

28 фев 2020, 00:22
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Матч «Шахтер» — «Бенфика» завершился победой украинцев несмотря на счет 3:3.

Ответный матч, состоявшийся сегодня в Лиссабоне, фактически является победным, потому что принес «Шахтеру» выход в плей-офф Лиги Европы. Это стало возможным благодаря победе в предыдущем матче с португальцами — тогда команды завершили игру со счетом 2:1.

Таким образом, итоговый счет противостояния «Шахтера» и «Бенфики» — 5:4.

Голами сегодня отличились игроки Жуниор Мораес, Тарас Степаненко и Алан Патрик. Видео голевых моментов:

Жеребьевка в 1/8 финала ЛЕ запланирована на 28 февраля.

«Шахтер» сейчас является единственным украинским клубом в еврокубках — он занимает третье место в группе Лиги чемпионов и борется в Лиге Европы.

Источник: Ракурс


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