“Шахтар” вирвав перемогу в “Бенфіки”: українці в 1/8 Ліги Європи. Фото: Канал Футбол

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Матч «Шахтар» — «Бенфіка» завершився перемогою українців попри рахунок 3:3.

Матч-відповідь, що відбувся сьогодні в Лісабоні, фактично є переможним, бо приніс «Шахтарю» вихід у плей-офф Ліги Європи. Це стало можливим завдяки перемозі в попередньому матчі з португальцями — тоді команди завершили гру з рахунком 2:1.

Таким чином, підсумковий рахунок протистояння «Шахтаря» та «Бенфіки» — 5:4.

Голами сьогодні відзначилися гравці Жуніор Мораес, Тарас Степаненко й Алан Патрік. Відео гольових моментів:

Жеребкування в 1/8 фіналу ЛЄ заплановано на 28 лютого.

«Шахтар» наразі є єдиним українським клубом у єврокубках — він посідає третє місце в групі Ліги чемпіонів і змагається в Лізі Європи.