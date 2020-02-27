"Нормандський формат": Макрон набирає бали, коли підіграє Путіну щодо України — Волкер, фото — "Интерфакс"

https://racurs.ua/ua/n134393-makron-nabyraie-baly-koly-pidigraie-putinu-schodo-ukrayiny-volker.html

Ракурс

Президент Франції прагне набрати додаткові бали симпатії до себе, щоб посилити вплив у Європі, тому підіграє президенту РФ Путіну у питанні щодо кризи в Україні.

Таку думку висловив екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Зовсім недавно ми побачили, як президент Макрон робив «увертюри» на адресу президента Путіна. Гадаю, це є частиною його прагнення посилити свою лідерську роль у Європі, — заявив Волкер в інтерв’ю «Укрінформу».

Волкер, який тривалий час представляв США в дипломатичних зусиллях з урегулювання російсько-українського конфлікту, вважає, що дії Макрона відбуваються в той час, коли роль канцлера ФРН Ангели Меркель і Християнсько-Демократичного Союзу у Німеччині знижується.

Екс-посланець Білого дому заявив, що внаслідок таких дій для України склалася «підвішена» ситуація, яка може призвести до послаблення тиску на Росію. Така ситуація ускладнюється тим, що США впродовж кількох місяців не були активним гравцем.

Позицію Німеччини Волкер вважає добросовісною і збалансованою, такою, що працює над імплементацією мінських угод. А Франція, на його думку, зосереджена більше на гуманітарних аспектах, заявивши, що саме це має бути пріоритетом.

Волкер також повідомив, що, за його інформацією, європейські лідери наразі продовжують обговорюватися проведення наступного «нормандського саміт» щодо Донбасу в квітні.

Я не вірю, що Росія має намір завершити війну. Я думаю, що для них цілком комфортна нинішня ситуація. Побудова міцного, життєздатного й безпечного суспільства в Україні — це те, що продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України — не варте того, — сказав Волкер в інтерв’ю.

«Ракурс» повідомляв, що Макрон у січні підтримав ініціативу Путіна організувати зустріч країн-засновників ООН.