Дороги в Україні: «Укравтодор» розповів, як ремонтує траси на інтерактивній карті, фото — Medium

https://racurs.ua/ua/n134392-ukravtodor-rozpoviv-yak-remontuie-dorogy-na-interaktyvniy-karti-video.html

Ракурс

В «Укравтодорі» сьогодні стартував проект інтерактивної карти, яка формується за допомогою інформації від водіїв і пасажирів.

Вони в режимі реального часу залишають скарги щодо стану доріг, а також отримують дані про ремонт на головних автомагістралях країни, повідомляє сайт відомства.

Інтерактивна карта «Укравтодору» складається із кількох частин: звернення громадян, ремонти і утримання доріг. У відомстві планують стежити за поточним станом дорожніх знаків та розмітки, за ходом ремонту дорожнього полотна, а також за пересуванням прибиральної та ремонтної техніки.

Щоб залишити скаргу на стан конкретної ділянки дороги, треба завантажити фото вибоїни на трасі чи купи сміття обабіч дороги на карту з конкретною геолокацією. Дорожники обіцяють реагувати на усі звернення.

На карті також подається інформація про усі ремонтні роботи, небезпечні ділянки трас, паркінги для вантажівок і пункти обігріву.

Інтерактивна мапа Укравтодору доступна наразі у тестовому режимі за посиланням map.ukravtodor.gov.ua і має мобільну версію.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в «Укравтодорі», крім того, цілодобово працює аналітично-диспетчерська група, яка приймає скарги від громадян за телефоном 044—287−11−40.