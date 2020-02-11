Дороги в Україні: Зеленський анонсував масштабну розбудову, фото — PavovskiyNews

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Дороги в Україні почнуть розбудовувати з березня цього року. Реалізацію масштабного плану будівництва автошляхів сьогодні анонсував президент України Володимир Зеленський.

Цьогоріч планується оновити 4 тис. км доріг державного значення. На це передбачено понад 85 млрд грн, повідомив глава держави під час виступу в Держагентстві автомобільних доріг, інформує Офіс президента.

Зеленський нагадав, що минулого тижня підписав зміни до Бюджетного кодексу та держбюджету на поточний рік, які дозволяють залучити 31 млрд грн із Державного дорожнього фонду, а у банках взяти понад 19 млрд грн під держгарантії. На будівництво доріг також виділять частину коштів, які НАК «Нафтогаз України» отримав від російського «Газпрому» завдяки виграшу в Стокгольмському арбітражі.

Зеленський також наголосив, що цьогоріч планується збудувати 2,5 тис. км доріг місцевого значення. Для цього виділено 22,2 млрд грн. За словами президента, цей проект дасть змогу створити в Україні близько 12 тис. нових робочих місць.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч уряд витратить на дороги рекордну суму — 74,4 млрд грн.