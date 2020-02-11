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Ракурс
Дороги в Украине: Зеленский анонсировал масштабную стройку, фото — PavovskiyNews

Зеленский анонсировал масштабную стройку дорог (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2020, 14:54
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Дороги в Украине начнут строить с марта этого года. Реализацию масштабного плана строительства автодорог сегодня анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

В этом году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. На это предусмотрено более 85 млрд грн, сообщил глава государства во время выступления в Госагентстве автомобильных дорог, информирует Офис президента.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе подписал изменения в Бюджетный кодекс и госбюджет на текущий год, которые позволяют привлечь 31 млрд грн из Государственного дорожного фонда, а в банках взять более 19 млрд грн под госгарантии. На строительство дорог также выделят часть средств, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» благодаря выигрышу в Стокгольмском арбитраже.

Зеленский также отметил, что в этом году планируется построить 2,5 тыс. км дорог местного значения. Для этого выделены 22,2 млрд грн. По словам президента, этот проект позволит создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство потратит на дороги рекордную сумму — 74,4 млрд грн.

Источник: Ракурс


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