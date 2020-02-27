Коронавірус в Європі: спалах у Німеччині і нові смерті в Італії, скріншот онлайн-карти

https://racurs.ua/ua/n134391-koronavirus-v-ievropi-spalah-u-nimechchyni-i-novi-smerti-v-italiyi-karta.html

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Новини про поширення коронавірусу в Європі продовжують бути невтішними. Увечері 27 лютого стало відомо про спалах на заході Німеччини і про три нові смерті в Італії внаслідок COVID-19.

Кількість осіб, які заразилися коронавірусом в Німеччині досягло 44. 14 нових випадків виявили у федеральній землі Північний Рейн.

Ресурс BNO у Твіттер повідомив, що всі 14 чоловік проживають в районі Хайнсберг. У карантині в цьому регіоні перебувають 400 осіб. Всього у Німеччині виявлено не менше 44 випадків захворювання, що викликається новимкорона вірусом.

Кількість жертв коронавірусу в Італії сьогодні досягла 17, а кількість інфікованих збільшилася до 650 осіб. Влада області Ломбардія повідомила про трьох нових померлих, усі вони — люди старші 80 років.

Наразі 10 міст в Ломбардії і одне у Венето повністю ізольовані. Обмежувальні заходи запровадили у кількох регіонах, вони поширюються на школи, громадські місця та установи культури, розважальні заклади. Деякі компанії перевели своїх співробітників на дистанційний режим роботи.

Сьогодні також зросла кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом в Швейцарії та Австрії. У кантоні Ааргау захворювання, викликане ним, виявили у 26-річного чоловіка, який приблизно тиждень тому перебував у діловій поїздці в Вероні (північ Італії).

Сьогодні організатори скасували щорічну виставку годинників, яка повинна була пройти в Женеві з 25 по 29 квітня.

Два нових випадки зараження коронавірусом зареєстрували в Австрії, тепер їх всього п’ять. У Відні інфікувалася сімейна пара, медики досліджують аналізи їхніх двох дітей. Всі четверо були у відпустці в італійській області Ломбардія.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)