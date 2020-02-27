Коронавирус в Европе: вспышка в Германии и новые смерти в Италии (КАРТА)

Коронавирус в Европе: вспышка в Германии и новые смерти в Италии, скриншот онлайн-карты

https://racurs.ua/n134391-koronavirus-v-evrope-vspyshka-v-germanii-i-novye-smerti-v-italii-karta.html

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Новости о распространении коронавируса в Европе продолжают быть неутешительными. Вечером 27 февраля стало известно о вспышке на западе Германии и о трех новых смертях в Италии в результате COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 44. 14 новых случаев обнаружили в федеральной земле Северный Рейн.

Ресурс BNO в Твиттер сообщил, что все 14 человек проживают в районе Хайнсберг. В карантине в этом регионе находятся 400 человек. Всего в Германии обнаружили не менее 44 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Число жертв коронавируса в Италии сегодня достигло 17, а количество инфицированных увеличилось до 650 человек. Власти области Ломбардия сообщили о трех новых умерших, все они — люди старше 80 лет.

Сейчас 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры ввели в нескольких регионах, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Некоторые компании перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Сегодня также возросло количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии и Австрии. В кантоне Ааргау заболевание, вызванное им, обнаружили у 26-летнего мужчины, который примерно неделю назад находился в деловой поездке в Вероне (север Италии).

Сегодня организаторы отменили ежегодную выставку часов, которая должна была пройти в Женеве с 25 по 29 апреля.

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Австрии, теперь их всего пять. В Вене заразилась семейная пара, медики исследуют анализы их двоих детей. Все четверо были в отпуске в итальянской области Ломбардия.

О первом инфицированном сегодня объявила и Северная Ирландия.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)