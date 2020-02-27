Дороги в Украине: «Укравтодор» рассказал, как ремонт трассы на интерактивной карте, фото - Medium

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Ракурс

В «Укравтодоре» сегодня стартовал проект интерактивной карты, которая формируется с помощью информации от водителей и пассажиров.

Они в режиме реального времени оставляют жалобы о состоянии дорог, а также получают данные о ремонте на главных автомагистралях страны, сообщает сайт ведомства.

Интерактивна карта «Укравтодора» состоит из нескольких частей: обращения граждан, ремонты и содержание дорог. В ведомстве планируют следить за текущим состоянием дорожных знаков и разметки, за ходом ремонта дорожного полотна, а также за передвижением уборочной и ремонтной техники.

Чтобы оставить жалобу на состояние конкретного участка дороги, нужно загрузить фото выбоины на трассе или кучи мусора вдоль дороги на карту с конкретной геолокацией. Дорожники обещают реагировать на все обращения.

На карте также подается информация о всех ремонтных работах, опасных участках трасс, паркингах для грузовиков и пунктах обогрева.

Интерактивная карта Укравтодора доступна пока в тестовом режиме по ссылке map.ukravtodor.gov.ua и имеет мобильную версию.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в «Укравтодоре» круглосуточно работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан по телефону 044−287−11−40.