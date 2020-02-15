Державний секретар США Майк Помпео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n133752-rosiya-znevajaie-terytorialnu-cilisnist-inshyh-derjav-pompeo.html

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Російська Федерація не поважає суверенітети інших держав.

Зневага Москви до територіальної цілісності інших країн призвела до окупації російськими військами в 2008 році грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії та анексії українського Криму в 2014 році. Про це 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає DW.

Деякі держави усе ще бажають мати імперії. Поговорімо про територіальну цілісність або скоріше про ті держави, які мають зневагу до неї. Росія захопила Крим і частини східної України і Грузії, — зазначив Помпео.

Представник США додав, що Москва займається дезінформацією, «намагаючись нацькувати наших громадян один на одного». Держсекретар запевнив, що його країна надає Україні озброєння, щоб «допомогти цій мужній країні захищати себе від російської агресії».

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Державний секретар США Майк Помпео розкритикував Росію, президента РФ Володимира Путіна за агресію в Україні та Грузії і переслідування владою політичних опонентів, а Китай за придушення політичних опонентів.