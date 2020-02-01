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Ракурс
Майк Помпео. Фото: Фокус

Помпео прийшов у госпіталь до поранених українських воїнів (ФОТО)

1 лют 2020, 16:02
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Держсекретар США Майк Помпео в рамках свого візиту до України відвідав поранених українських воїнів, які перебувають на лікуванні у відділенні травматології Національного військово-медичного клінічного центру «Київський військовий клінічний госпіталь».

Про візит держсекретаря до госпіталю повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Майк Помпео відвідав у госпіталі українських воїнів. Фото: Міністерство оборони УкраїниТакож Помпео відвідав госпітальний храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

Майк Помпео відвідав у госпіталі українських воїнів. Фото: Міністерство оборони УкраїниАмериканського гостя супроводжували начальник медичної служби Збройних сил України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, настоятель госпітального храму, військовий капелан Олег Скнарь та отець Олег.

Майк Помпео відвідав у госпіталі українських воїнів. Фото: Міністерство оборони УкраїниАмериканський чиновник побажав українським воїнам якнайшвидшого одужання.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 31 січня, Помпео відвідав із робочим візитом Україну. У держсекретаря відбулися переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорювалося питання врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський також запропонував американському бізнесу долучитися до видобутку природного газу і нафти на території України.

Джерело: Ракурс


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