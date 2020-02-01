Майк Помпео. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n133019-pompeo-pryyshov-u-gospital-do-poranenyh-ukrayinskyh-voyiniv-foto.html

Ракурс

Держсекретар США Майк Помпео в рамках свого візиту до України відвідав поранених українських воїнів, які перебувають на лікуванні у відділенні травматології Національного військово-медичного клінічного центру «Київський військовий клінічний госпіталь».

Про візит держсекретаря до госпіталю повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Також Помпео відвідав госпітальний храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України.

Американського гостя супроводжували начальник медичної служби Збройних сил України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, настоятель госпітального храму, військовий капелан Олег Скнарь та отець Олег.

Американський чиновник побажав українським воїнам якнайшвидшого одужання.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 31 січня, Помпео відвідав із робочим візитом Україну. У держсекретаря відбулися переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорювалося питання врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський також запропонував американському бізнесу долучитися до видобутку природного газу і нафти на території України.